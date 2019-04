Prisão preventiva e TIR para suspeitos de roubo e crime de exibicionismo

A Polícia Judiciária deteve dois indivíduos do sexo masculino, em São Vicente. Um dos suspeitos é acusado de ser co-autor na prática de uma série de crimes de roubo, com violência sobre pessoas e coisas, o outro de onze crimes de exibicionismo perante crianças.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Crimes Contra Propriedade –, deteve, na terça-feira, fora de flagrante delito, um individuo do sexo masculino, residente em Madeiralzinho, suspeito de ser co-autor na prática de uma série de crimes de roubo, com violência sobre pessoas e coisas.

Na sequência dos crimes foram subtraídos das vítimas valores monetários no valor de 40 mil escudos, objectos em ouro e telemóveis.

Em comunicado, a PJ indica que "num dos crimes, cometido no passado dia 01 de Fevereiro, nos arredores de Chã de Cemitério, o suspeito, na companhia de outros dois indivíduos, “usando de violência”, teria subtraído de um outro indivíduo, o salário, no valor de 10.000$00, que este acabara de receber".

"O indivíduo em causa é suspeito de, em co-autoria, ter retirado um telemóvel a um outro indivíduo, também em Madeiralzinho, fazendo, para tal, uso de uma arma branca, como forma de intimidar a vítima", lê-se no documento.

O detido foi presente, no mesmo dia, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhe aplicou como medida de coação a Prisão Preventiva.

Ainda em São Vicente, foi detido pela Brigada de Crimes Contra Pessoas, no passado dia 01 de Abril, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 41 anos, suspeito da prática de onze crimes de exibicionismo, perante crianças.

O indivíduo, ao que consta, cumpriu pena na cadeia da Ribeirinha, por diversas vezes, acusado da prática de vários crimes de roubo cometidos, sobretudo, na localidade de Monte Sossego.

O detido foi presente, no mesmo dia, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo-lhe sido aplicado TIR.