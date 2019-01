Detidos 6 suspeitos de crime de tráfico de estupefacientes, roubo e crime de armas

A Polícia Judiciária deteve 6 suspeitos da prática de vários crimes em São Vicente, no Sal e na Praia. Os suspeitos são acusados da prática de crimes de tráfico de estupefacientes, de roubo, e crime de armas.

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo-Brigada de Tráfico de Drogas e Criminalidade Organizada, deteve, entre segunda e terça-feira, fora de flagrante delito, dois indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 30 e 40 anos, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

Os indivíduos, naturais das ilhas de São Vicente e São Nicolau, são suspeitos de envolvimento no esquema de transporte de 12,750 quilogramas de Cannabis e 11 gramas de Cocaína, com origem na Ilha de Santiago, apreendidos pela Polícia Judiciária no Porto de Mindelo, em Setembro de 2018.

Os detidos foram apresentados, esta terça-feira, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhes sido aplicado Termo de Identidade e Residência (TIR).

Ainda em São Vicente, foi detido, esta terça-feira, pela Brigada de Investigação de Crimes Patrimoniais, fora de flagrante delito, o segundo individuo, de 21 anos, suspeito de co-autoria na prática de, pelo menos, treze crimes de roubos por esticão, com recurso a motociclo, em várias zonas da cidade do Mindelo.

No Sal, a PJ deteve no domingo, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, suspeito de ser co-autor de um crime de roubo e de arma.

Segundo uma nota da PJ a detenção aconteceu na localidade de Santa Maria, mas os crimes terão ocorridos na cidade da Praia, tendo o suspeito fugido para a ilha do Sal, após a prática dos mesmos.

O detido foi conduzido sob custódia, esta terça-feira, à cidade da Praia para ser presente as autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicado a prisão preventiva.

Em Santiago, outros dois indivíduos, um homem e uma mulher, ambos de 37 anos, foram detidos, na passada sexta-feira, 11, em flagrante delito, pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE)-Brigada Interna, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes, Cannabis e Cocaína, especificamente.

Os detidos, residentes nas localidades de São Pedro e Achada Santo António – Brasil, respectivamente, na cidade da Praia, foram apresentados sábado, 12, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público decidido pelo julgamento dos mesmos através do processo especial sumário.