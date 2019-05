Dois homens detidos no Sal por agressão sexual e VBG

​A Polícia Judiciária deteve, entre segunda e terça-feira, dois indivíduos do sexo masculino, de 31 e 54 anos, suspeitos da prática de crimes de Abuso Sexual de Menor e VBG.

Segundo a PJ, as detenções ocorreram fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS.

De acordo com um comunicado da PJ, um indivíduo, de 54 anos, residente em Ribeira Funda, foi detido na segunda-feira, 27, "por estar fortemente indiciado na prática de um crime de abuso sexual de uma menor de 13 anos".

A segunda detenção aconteceu terça-feira. O suspeito, de 31 anos, residente em Chã de Matias, é acusado da prática de três crimes de VBG, na sua forma agravada.

Presente hoje ao Tribunal da Comarca do Sal, ao suspeito pela prática de abuso Sexual foi aplicado TIR, Apresentação Periódica e Interdição de Saída do país. O homem acusado pelos crimes de VBG ficou em Prisão Preventiva.