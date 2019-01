Prisão preventiva para suspeito de crime de VBG e de roubo

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS – deteve, esta quinta-feira, 10, fora de flagrante delito, no bairro de Alto Santa Cruz – Espargos, um indivíduo do sexo masculino, de 32 anos, suspeito da prática de seis crimes de VBG, quatro dos quais na sua forma agravada, dois crimes de roubo e três crimes de armas.

De acordo com uma nota, publicada no site da PJ, o detido é acusado de agressões reiteradas, física e sexualmente, cometidas contra a sua ex-companheira, entre Janeiro e Novembro de 2018. O detido foi presente, ainda na manhã de hoje, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

