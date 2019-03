PJ detém dois indivíduos acusados de crimes sexuais no Sal

A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira dois indivíduos, um no Sal e outro na Praia, acusados da prática de crimes de abuso sexual, de ofensa à integridade física simples e de roubo. Ambos aguardarão julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado, a Polícia Judiciária indica que através do Departamento de Investigação Criminal do Sal deteve, esta quinta-feira, um indivíduo do sexo masculino, de 20 anos de idade, suspeito da prática de três crimes de abuso sexual de criança, dois dos quais com penetração e um na sua forma continuada, ocorridos entre Janeiro e Dezembro de 2018. A detenção aconteceu fora de flagrante delito, na cidade de Santa Maria.

O detido foi presente, esta sexta-feira, 22, às autoridades judiciárias competentes e ficou em prisão preventiva.

Em Achada Grande Frente, Praia, um segundo individuo foi detido, fora de flagrante delito, em cumprimento de um mandado do Ministério Público do Sal, e conduzido sob custódia pelos Inspectores da Polícia Judiciária de Santiago.

O homem de 27 anos é suspeito da prática de um crime de agressão sexual, em co-autoria, três crimes de roubo (com violência exercida sobre pessoas), um crime de sequestro, um crime de ofensa à integridade física simples e um crime de ameaça. Os crimes foram cometidos em Dezembro de 2018, em Santa Maria, Sal. Apercebendo-se de que estaria a ser investigado pelo DICS, o suspeito terá fugido para a cidade da Praia, onde acabou por ser localizado e detido por inspectores da PJ, na Praia.

Presente esta sexta-feira ao Tribunal da Comarca do Sal, também ficou em prisão preventiva.