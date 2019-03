​Prisão preventiva e TIR para suspeitos de agressão sexual a turista no Sal

A Polícia Judiciária deteve esta segunda-feira, 25, na ilha do Sal dois homens acusados da prática de um crime de agressão sexual, com penetração, em coautoria, ocorrido em Março deste ano.

A vítima é uma cidadã de origem Britânica que, na altura do crime, encontrava-se de férias na ilha do Sal. As detenções dos indivíduos, de 19 e 27 anos, foram feitas fora de flagrante delito.

De acordo com uma nota de imprensa, enviada ontem às redacções, pela PJ, os indivíduos foram presentes ainda ontem às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coacção pessoal, tendo sido aplicado Prisão Preventiva para um dos detidos e Termo de Identidade e Residência e apresentação periódica às autoridades para o outro.

Ainda na ilha do Sal, a PJ dá conta que procedeu, no sábado, 23, a incineração de mais de 85 quilos de drogas, (cannabis e cocaína), resultantes de sucessivas apreensões, ocorridas nos últimos três meses, entre o Porto da Palmeira e Aeroporto Internacional Amílcar Cabral.

O acto que contou com a presença do representante do Ministério Público da Comarca do Sal.