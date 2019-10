Prisão preventiva para suspeito de tentativa de homicídio

​O Tribunal do Sal decretou hoje prisão preventiva para um homem suspeito de homicídio agravado, na forma tentada.

O suspeito tinha sido detido segunda-feira, pela Polícia Judiciária, na localidade de Chã de Matias. Sobre o indivíduo recaem ainda suspeitas da prática de seis crimes de roubo (com violência exercida sobre pessoas), um deles na sua forma tentada, três crimes de VBG, na sua forma agravada, dois crimes de dano, um crime de ameaça, um crime de sequestro, um crime de furto e dez crimes de armas.

O detido actuava em concertação com outros indivíduos, em diferentes localidades de Espargos, sendo que para a prática dos crimes recorria a armas branca, com as quais intimidava as suas vitimas, a quem retirava os pertences.

No decurso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária, foram apreendidos parte dos objectos subtraídos, entre os quais telemóveis, relógios, máquina fotográfica digital e as armas brancas utilizadas no decurso dos crimes.