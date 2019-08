A Polícia Judiciária (PJ) deteve, este domingo, 11, na ilha do Sal, dois homens de 27 e 28 anos, após terem sido submetidos a uma revista pessoal e encontrados na posse de “alguma quantidade de Cannabis”.

De acordo com informação avançadas hoje pela força policial, a detenção foi feita, em flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal – DICS –, enquadrado no plano de prevenção e segurança.

Os detidos, nos bairros de Preguiça e Ribeira Funda, foram presentes, esta segunda-feira, 12, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.