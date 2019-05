​Detidos quatro homens na posse de cannabis no Sal

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, deteve entre quinta-feira e domingo, quatro homens na posse de cannabis. As detenções foram feitas em flagrante delito.

De acordo com um comunicado emitido na tarde desta segunda-feira pela assessoria de imprensa da PJ, a droga foi encontrada na posse dos suspeitos, com idades compreendidas entre os 26 e 38 anos, após terem sido submetidos a revista pessoal. A operação foi levada a cabo no âmbito do plano de prevenção e segurança. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes, para efeito de legalização das detenções, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.

