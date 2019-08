Mais três detidos na 'Operação Tróia'

O Tribunal da Praia decretou prisão preventiva para mais um suspeito da “Operação Tróia”, um outro ficou sob termo de identidade e residência e mais um deverá ser ouvido pelo juiz, esta sexta-feira, revelou fonte judicial, citada pela Inforpress.

Segundo a mesma fonte, os três suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), fora de flagrante delito, em cumprimento de mandados do Ministério Público, por entender que existem factos que poderão incriminá-los.

Nesta operação, desencadeada no início de Julho passado, no bairro da Achada Eugénio Lima, na Praia, a PJ contou com o reforço das Forças Armadas e foram apreendidas 11,878 quilogramas de cocaína e valores em dinheiro no total de 16.137.684 escudos.

Foram apreendidas armas, munições e viaturas.

Dez pessoas foram detidas e dessas seis ficaram em prisão preventiva, com a acusação de tráfico de droga.

Uma ficou sob termo de identidade e residência sob acusação de um crime de armas, as restantes, dois homens e uma mulher, saíram em liberdade sem qualquer acusação.

Entretanto, a mulher voltou a ser detida, juntamente com mais outros dois suspeitos e agora o tribunal decidiu que vai aguardar pelos trâmites ulteriores do processo em prisão preventiva. À lista de detidos, juntou-se estes três últimos desta semana.