Sete pessoas detidas por roubo e furto na Praia

Em duas situações distintas, a PJ e a Polícia Nacional detiveram um total de seis pessoas, na Praia, por crimes de roubo e furto.

No primeiro caso, a Polícia Judiciária anunciou que deteve três homens, com idades entre os 19 e os 25 anos, fora de flagrante delito esta terça-feira. Os três são suspeitos da autoria de “vários crimes de roubo com violência sobre pessoas, com recurso a arma de fogo e arma branca, praticados em diversas zonas da cidade da Praia”.

Os três homens são igualmente suspeitos do crime de receptação.

Ainda segundo a PJ, a operação que levou à detenção dos três suspeitos foi realizada “nos bairros de Achada Eugénio Lima, Achadinha, Moinhos e Vila Nova”. Na “sequência de buscas feitas na residência de um dos suspeitos, foram apreendidas 80,99 gramas de cocaína e seus derivados e cento e quarenta e seis mil escudos em dinheiro”.

Já a Polícia Nacional, anunciou a detenção de quatro militares. Segundo a Inforpress, as detenções aconteceram “em flagrante delito, na noite desta terça-feira, enquanto assaltavam uma residência no bairro de Cidadela, cidade da Praia”.

Fontes policiais ouvidas pela agência de notícias dão conta de “que há suspeitas de que o assalto tenha sido orquestrado por uma mulher que estava a substituir a empregada doméstica da residência assaltada e o namorado desta, um dos militares”.

“Três dos detidos foram executar o assalto, enquanto o quarto, o namorado da mulher suspeita, ficou na retaguarda a controlar a missão”, contou um policial envolvido na operação.

A quadrilha, armada e encapuzada, amarrou os moradores da casa, tendo chegado a subtrair 6.300 euros e cerca de 1.200 contos, além de outros pertences, nomeadamente ouro.