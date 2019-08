Três suspeitos voltam a ser detidos no âmbito da "Operação Troia"

Uma mulher e dois homens que tinham sido libertados pelo tribunal na sequência de uma apreensão de 11 kg de cocaína, em Eugénio Lima, Praia, voltaram a ser detidos na quarta-feira.

Segundo a Inforpress, a detenção aconteceu por ordem do Ministério Público. Fontes judiciais contactadas por aquela agência de notícias dão conta que os três suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), fora de flagrante delito, em cumprimento de mandado do Ministério Público, por entender que existem factos que poderão incriminá-los.

Os mesmos começaram a ser ouvidos na quarta-feira pelo Tribunal da Comarca da Praia, pelo que deverão, segundo as fontes judiciais, conhecer hoje as respectivas medidas de coacção aplicadas pelo juiz.

Nesta operação, desencadeada no início de Julho passado, no bairro da Achada Eugénio Lima, na Praia, a PJ contou com o reforço das Forças Armadas. Foram apreendidos 11,878 quilogramas de cocaína e valores em dinheiro no total de 16.137.684 escudos.

Foram também apreendidas seis armas curtas, das quais um makarov e dois walther, uma pistola transformada, calibre 6.35, uma pistola semi-automática de marca star, um revolver e uma arma longa, espingarda caçadeira semi-automática de calibre 12, aproximadamente 50 munições e seis viaturas.

Dez pessoas foram detidas. Dessas, seis ficaram em prisão preventiva, com a acusação de tráfico de droga.

Uma ficou sob termo de identidade e residência, sob acusação de um crime de armas.

As restantes, dois homens e uma mulher, que na altura saíram em liberdade, sem qualquer acusação, voltaram agora a ser detidos.