São Vicente: Guarda Costeira resgata seis tripulantes do veleiro Bodu Beru

Os seis tripulantes, de nacionalidade francesa, que estavam a bordo do veleiro Bodu Beru, que sofreu uma avaria durante viagem, foram resgatados e chegaram hoje no Porto Grande, em São Vicente, informou a Guarda Costeira.

Em comunicado, a Guarda Costeira explicou que no dia 25 de Novembro, o veleiro Bodu Beru, de bandeira francesa, com seis tripulantes a bordo, com idades compreendidas entre 36 e 57 anos, partiu do Porto Grande, no Mindelo, com destino ainda desconhecido.

Mas acrescentou, na mesma nota, durante a navegação o veleiro teve dificuldades em prosseguir viagem, devido à uma avaria na propulsão mecânica (motor), fazendo com que ficasse à deriva obrigando os tripulantes a solicitar assistência, por volta das 22:30.

“O veleiro encontrava-se a cerca de 30 milhas à sudoeste de São Pedro, São Vicente, e a Guarda Costeira activou de imediato uma operação de salvamento accionando o navio SAR lhéu dos Pássaros”, lê-se no documento.

Conforme a Guarda Costeira, o mestre da embarcação, sargento chefe Miguel Garcia, e sua guarnição, saíram do Porto Grande às 23:23, dirigindo-se para a área de operações onde chegaram às 02:47, prestando auxílio aos seis tripulantes, todos de nacionalidade francesa.

“O navio Ilhéu dos Pássaros e a embarcação assistida entraram no Porto Grande, na manhã desta sexta-feira,26, e atracaram às 08:30 todos sãos e salvos”, revelou a Guarda Costeira.