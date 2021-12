Mais 13 casos de COVID-19 no país

Cabo Verde registou mais 13 casos novos de COVID-19 e 5 recuperados nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico, do total de 555 amostras analisadas, somam-se 13 casos novos no país, sendo que a cidade da Praia conta com mais 8 doentes, São Miguel 1, Porto Novo 1 e Sal 3. A taxa de positividade a nível nacional é de 2,3.

Conforme o boletim epidemiológico, hoje mais 5 pessoas tiveram alta(Praia 4 e Maio 1).

Com essa actualização, o país passa a contabilizar 95 casos activos, 37968 casos recuperados, 351 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38439 casos positivos acumulados.