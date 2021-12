Cabo Verde com mais 6 casos de COVID-19

​Cabo Verde registou mais 6 casos de SARS-CoV-2 e 13 recuperados nas últimas 24 horas. Há 58 casos activos em todo o país.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje, do total de 504 amostras analisadas, somam-se 6 casos novos que foram diagnosticados nos concelhos de Mosteiros (1), Porto Novo (2), Sal (2) e Ribeira Brava São Nicolau (1).

A taxa de positividade a nível nacional é de 1,2%.

Hoje mais 13 pessoas tiveram alta (Praia 7, Porto Novo 2, São Vicente 2, Sal 1 e Maio 1).

O país passa a contabilizar 58 casos activos, sendo Praia com 11, São Filipe com 4, Mosteiros com 1, Ribeira Grande Santo Antão com 8, Porto Novo com 6, São Vicente com 12, Sal com 11, Ribeira Brava São Nicolau com 2, Tarrafal São Nicolau com 2 e Maio com 1.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país conta neste momento com 38.075 casos recuperados, 351 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.509 casos positivos acumulados.