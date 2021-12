Cabo Verde com mais de 47 mil turistas em 2021

Segundo dados do INE Cabo Verde acolheu no terceiro trimestre de 2021, cerca de 47.398 hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros.

Esse valor, segundo revela hoje o Instituto Nacional de Estatística, representa uma variação positiva de 1.180,7%, face ao período homólogo do ano passado.

Os dados do inquérito da movimentação de hóspedes indicam que as dormidas atingiram 234.354 no mesmo período, traduzindo-se numa variação positiva de 3.094,9%, em relação ao 3º trimestre de 2020.

Quanto ao tipo de estabelecimento hoteleiro, os dados mostram que os hotéis continuam a ser os mais procurados, representando 90,2% do total das entradas, seguem-se as pensões com 3,8%, os residenciais com 2,7% e os hotéis-apartamentos com 1,8%.

Em relação às dormidas, o INE mostra que os hotéis representam 94,9%, as pensões 2,2%, as residenciais 1,7% e os hotéis apartamentos com 0,7%.

A Ilha do Sal continua a ser a preferida dos turistas com 53,6% do total das entradas, seguida da Ilha de Santiago com 24,2%, e das restantes ilhas com 7,9%.

Em relação às dormidas, os dados mostram que a ilha do Sal lidera com 73,8%, Santiago com 9,0% e Boa Vista passou a ocupar o terceiro lugar com 8,4%.

Portugal é o principal mercado emissor de turistas, com 28,0% do total das entradas. A seguir vêm Alemanha, França, Estados Unidos e Belgica+Holanda responsáveis por, respectivamente, 4,0%, 3,8%, 3,0% e 2,2%, do total das entradas.

Em relação às dormidas, Portugal continua a ocupar o primeiro lugar, com 34,3% do total, seguido de, Alemanha com 5,4%, França com 2,9% e Belgica+Holanda, com 2,3%.