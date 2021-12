Cabo-verdianos que pretendem viajar para países da UE devem solicitar ou renovar certificado Nha Card

Os cidadãos cabo-verdianos que pretendem viajar para os países da União Europeia (UE) devem solicitar ou renovar o certificado digital “Nha Card” de vacinação contra a covid-19.

Segundo o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI), entidade responsável tecnológico e operacional pela implementação do Nha Card, a UE só reconhece e aceita os certificados de covid-19 que forem emitidos a partir do dia 14 de Dezembro de 2021.

Por isso o NOSI, em um comunicado, alerta os cidadãos que têm a pretensão de viajar para o espaço da União Europeia que façam um novo cartão digital que possa ser autenticado e validado.

A equivalência dos certificados covid-19 emitidos pela República de Cabo Verde com UE, foi publicada no Jornal Oficial da UE do dia 10 de Dezembro, reconhecendo conformidade do Nha Card, enquanto plataforma segura e interoperável com o regime de confiança estabelecido pelo regulamento da organização, permitindo a verificação da sua autenticidade, validade e integridade.

Os documentos emitidos por um Estado-membro serão também reconhecidos em Cabo Verde para os devidos efeitos.