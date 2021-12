COVID-19: Praia, Porto Novo e Ribeira Brava são os concelhos com mais casos activos

Praia, com 23, Porto Novo, com 20 e Ribeira Brava são os concelhos onde há, hoje, mais casos activos de COVID-19. Todos os outros concelhos têm menos de 7 pacientes, sendo que há oito concelhos sem nenhum caso activo. Os dados constam do boletim epidemiológico de hoje.

Nas últimas 24h foram diagnosticados 6 casos na Praia, e nenhum recuperado o que colocou a capital de novo na dianteira de casos activos. Porto Novo e Ribeira Brava somam 3 casos, cada, e também nenhum recuperado. Além destes concelhos, foram também diagnosticados dois novos casos em Ribeira Grande de Santo Antão e São Vicente, e ambos têm agora 7 casos activos. No total, somam-se pois 16 casos novos no país, 6 recuperados e há 90 casos activos. Ribeira Grande (Santiago), Maio, São Salvador do Mundo, Tarrafal (Santiago), São Miguel, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina (Fogo) e Brava não têm nenhuma infecção activa. O país passa 38.106 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.573 casos positivos acumulados.

