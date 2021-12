Cabo Verde regista mais 16 casos de COVID-19

Em 634 amostras realizadas nas últimas 24h, foram diagnosticados 16 casos de infecção por SARS-CoV-2, de acordo com os dados do boletim epidemiológico deste domingo.

Praia, com 6 casos novos, e Porto Novo com 7, são os concelhos que concentram a maior parte dos diagnósticos. Foram ainda encontradas infecções em São Vicente, 1, Ribeira Brava, 1, e ainda 1 no Sal, concelho de onde são oriundas quase metade das amostras nacionais analisadas hoje(294 amostras).

A taxa de positividade a nível nacional é de 2,5%.

Hoje, somam-se também 13 recuperados (Praia 1, São Filipe 2, Ribeira Grande de Santo Antão 5, São Vicente 3 e Sal 2), sendo que o número actualizado de casos activos é de 93.

Em suma, o país passa a contabilizar 93 casos ativos, 38.119 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.589 casos positivos acumulados.