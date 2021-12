PN regista redução de crimes e aumento de apreensão de materiais ilícitos

O Comando Regional da Polícia de Santiago Sul e Maio, Roberto Fernandes, anunciou esta terça-feira, 21, que do dia 03 a esta parte tem sido registada uma redução de casos de crime e aumento de apreensão de materiais ilícitos em todas as regiões.

Roberto Fernandes indicou que da megaoperação realizada nas áreas de jurisdição do comando, foram apreendidas 33 armas de fogo, das quais 26 de fabrico artesanal - a denominada “ boca-bedjo” - e sete de fabrico convencional, 190 armas brancas, 130 munições, 175 pequenas porções de cannabis, nove pequenas fracções de cocaína, 36 de haxixe, 18 pedras de cocaína, 20 telemóveis já devolvidos aos proprietários e dois portáteis.

Durante este período, foram detidos 64 suspeitos em flagrante delito, que foram presentes ao Ministério Público; 414 suspeitos foram conduzidos para efeito de identificação e/ou averiguação e 4.826 pessoas foram abordadas, das quais 1.263 submetidas a revista.

Roberto Fernandes disse que, em comparação com o período homólogo do Novembro, se registou uma redução em todos os crimes, designadamente na ordem dos 31 % nos crimes contra pessoas, 19% nos furtos, 39% nos roubos contra pessoas (caço-body sem armas de fogo), e ainda a diminuição de 39% nos crimes contra pessoas com uso e ameaça da arma de fogo e 33% ameaças com arma branca.

Dos crimes contra pessoas, revelou, em relação a Novembro, registou-se também uma redução dos crimes de VBG na ordem dos 47%, de ameaça 11%, de ofensa à integridade física em 67% e de ofensa corporal com arma branca em 79%.

Perante esses dados, o comandante disse acreditar que a implementação e execução do plano está a dar os resultados preconizados.

Roberto Fernandes explicou à Inforpress que para pôr de pé este plano, juntamente com a oficina e parque auto da Direcção Nacional, foi recuperado o máximo de viaturas possível e foram suspensas as férias de todo o efectivo.

O comando regional conta com 416 efectivos, dos quais 317 na cidade da Praia, para que o plano operacional possa ser implementado na sua plenitude.

Roberto Fernandes afirmou que as câmaras de videovigilância da Polícia Nacional têm contribuído para que actuem na prevenção.

O responsável policial fez questão, entretanto, de alertar os munícipes no sentido de evitarem expor os seus bens, que cumpram as medidas sanitárias de combate à COVID-19, aconselhando os transeuntes a andarem com o mínimo de valores monetários, a circularem sempre acompanhados e que façam o uso, caso seja necessário, do número 132, da Polícia Nacional.

Por outro lado, avisou que já estão criadas todas as condições operacionais para a segurança da quadra festiva na região.

Para o efeito, a corporação adiantou que estão envolvidos todos os efectivos, viaturas e motorizadas no plano operacional do Natal e Fim-do-Ano, visando a diminuição da criminalidade, o aumento das detenções e apreensões de produtos ilícitos.

Num período no qual se prevê uma maior ocorrência de crimes, face à maior circulação de pessoas e bens, o comandante Roberto Fernandes reforçou que o comando já elaborou um plano que está vigorar desde o dia 03 do corrente, visando dar “combate à criminalidade, diminuir o sentimento de insegurança, ocorrências de acidentes e infracções rodoviárias”.

“Por esta razão, trabalhámos na vertente ordem pública, aumentando o policiamento de visibilidade em algumas áreas e locais com maior índice criminal. Aumentamos o policiamento nestes bairros com dois grupos, exclusivamente para operações na Zona Norte e Sul da Cidade da Praia”, explicou, salientando que a aposta na prevenção já começou a dar resultados.

Os concelhos da Ribeira Grande de Santiago, Maio e São Domingos, referiu, têm os seus planos locais, de acordo com as suas realidades.