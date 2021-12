114 casos de COVID-19 em todo o país

Número de casos voltou a subir. Há 343 casos activos em todo o país.

As autoridades de saúde anunciaram hoje que foram detectados 114 novos casos de COVID-19 em todo o país. Foram analisadas 699 amostras.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje 82 casos foram encontrados na Praia. Os restantes casos foram encontrados em Santa Catarina (2), Ribeira Grande de Santos Antão (1), Porto Novo (1), São Vicente (7), Sal (8), Ribeira Brava (3) e Boa Vista (9).

A taxa de positividade passa dos 11,5% de ontem para 16,3%.

A Praia conta agora com 170 casos positivos sendo o principal foco da doença em Cabo Verde. As ilhas turísticas do Sal e da Boa Vista contam com 36 e 16 casos respectivamente.

As autoridades de saúde, aponta o boletim epidemiológico de hoje, deram alta a 10 pessoas.

Desta forma o país passa a contar com 343 casos activos 38145 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38865 casos positivos acumulados.