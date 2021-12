Mais 101 casos de COVID-19. Há mais de 600 casos activos

Há mais de 600 casos activos no país. Praia tem mais de metade dos casos.

O boletim epidemiológico de hoje dá conta de mais 101 casos positivos de COVID-19. A Praia que registou mais 33 casos tem já mais de metade dos casos activos do país. Ao todo a capital tem 347 casos do total de 609 casos activos no país.

Com um total de 1516 amostras analisadas e 101 casos positivos a taxa de positividade é de 6,7%.

Além dos 33 casos detectados na Praia as restantes infecções foram detectadas em São Domingos (1), Santa Catarina (5), Tarrafal (1), São Miguel (1) e Santa Cruz (3).

Fora de Santiago os casos foram detectados em Mosteiros (4), Ribeira Grande de Santo Antão (13), Paul (1) e Porto Novo (5). No Sal foram encontrados 20 casos e na Boa Vista as autoridades de saúde detectaram sete novos casos.

Com esta actualização Cabo Verde passa a contar com 609 casos activos, 38187 casos recuperados, 351 óbitos, 17 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 39173 casos positivos acumulados.