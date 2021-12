CAN’2021: Stopira testa positivo à covid-19

O futebolista internacional cabo-verdiano Yanick Stopira, um dos eleitos para a Operação CAN’2021, testou positivo à covid-19 pelo que se e encontra em isolamento, não apresentando quaisquer sintomas, informou a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

O lateral direitoacusou positivo à presençada da covid-19 na sequência dos testes de despistagem à covid-19 efectuados a todos os elementos da comitiva cabo-verdiana que se encontram no estágio na Cidade da Praia.

A selecção cabo-verdiana iniciou, na segunda-feira, a primeira fase do treino de preparação para o CAN’2021, que vai ser realizada de 09 a 06 de Janeiro, nos Camarões, tendo já agendado um jogo amigável com Marrocos, na sexta-feira, 31, no solo marroquino.

Com esta contrariedade, Stopira, que falhou o CAN’2013 por lesão, fica, desde já, impossibilitado de jogar frente aos marroquinos.

No início dos trabalhos da “Operação Camarões”, o seleccionador Bubista contou com 17 dos 26 convocados, já que espera contar com o plantel completo só a 05 de Janeiro, a quatro dias do embate de Cabo Verde ante a Etiópia.

Cabo Verde está inserido no Grupo A da 33.ª edição da Taça das Nações Africanas, prova que inicialmente estava marcada para 2021, tendo como adversários as selecções nacionais da Etiópia, da Burkina Faso e dos anfitriões dos Camarões.