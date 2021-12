Governo formaliza financiamento das rádios comunitárias

O Primeiro-ministro assinou esta quinta-feira, um despacho que formaliza o protocolo de financiamento entre o seu gabinete e nove rádios comunitárias de vários municípios do país, referente ao ano 2021.

De acordo com uma publicação de Ulisses Correia e Silva no Facebook, cada rádio comunitária será contemplada com 250 mil escudos para a aquisição de equipamentos e assim ajudar no seu normal funcionamento e prestação de serviço público às populações.

“As rádios comunitárias desempenham um papel importante no acesso das comunidades à informação e na promoção da cultura e identidade locais. Constituem também um espaço de promoção de jovens talentos na área da comunicação e da cultura e de participação dos cidadãos. Elas fazem parte do quotidiano das gentes de Santo Antão a Brava”, escreveu.

Ulisses Correia e Silva referiu que a independência e a sustentabilidade dos órgãos de comunicação social públicos e privados constituem uma preocupação constante do seu governo, por considerar que não há democracia sem uma imprensa livre e pujante.

Serão financiadas a Rádio comunitária de Espargos, Rádio comunitária de Ribeira Brava, Rádio comunitária Voz de Ponta’ Água, Rádio comunitária para o Desenvolvimento da Mulher, Rádio comunitária “Voz de Santa Cruz”, Rádio comunitária de Santa Maria, Rádio comunitária do Tarrafal de São Nicolau, Rádio comunitária Voz de Djarmai e a Rádio comunitária Voz de Bubista.