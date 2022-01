Protecção Civil satisfeita com operação de passagem de ano na Praia

​O presidente interino da Protecção Civil, Hélio Semedo, faz um balanço “extremamente positivo” da missão de passagem do ano, na Praia, realçando a consciência dos cidadãos sobre o actual momento da pandemia de covid-19.

Em declarações à Inforpress, o responsável assegura que a equipa de trabalho, integrada por elementos da Polícia Nacional, Forças Armadas, Inspecção-Geral de Actividades Económicas e da Guarda Municipal da Praia, esteve no terreno a partir das 23:00, tendo a missão terminado às 3:00 da madrugada.

“A noite foi tranquila e verificámos que vários operadores acabaram por suspender os eventos do fim do ano, tendo em conta o aumento de casos de covid-19 registado nos últimos dias”, afirmou Hélio Semedo à Inforpress, acrescentando que aqueles que continuaram com as suas actividades “cumpriram com as normas e medidas decretadas pelo Governo”.

Explica o responsável que, no espaço da Feira Internacional de Cabo Verde (antigo hangar do Aeródromo da Praia), muitas pessoas foram impedidas de entrar porque não tinham o certificado de vacina, nem o teste negativo à covid-19.

“As pessoas disseram-nos que, no momento da compra do bilhete de ingresso, foram avisadas de que não era necessária apresentação do teste antigénio”, realçou.

Dez elementos da Polícia Nacional foram destacados para o local a fim de manter a ordem e garantir o cumprimento das medidas impostas pelas autoridades.

“Ficámos satisfeitos porque constatamos que tanto os operadores económicos como os promotores de eventos estão preocupados com a situação da pandemia”, indicou o responsável da Protecção Civil.

Hoje, a partir das 19:00, na Praia, a missão vai centrar-se na Praça Alexandre Albuquerque, porque tradicionalmente as pessoas procuram este espaço para se concentrarem no final do primeiro dia do ano.

“Estamos a proibir a utilização da Praça para a circulação e comemoração do dia 01 de Janeiro. Vamos estar lá para persuadir as pessoas de que a melhor decisão é que cada um passe este período em casa, juntamente com a família”, avisou.

A operação de controlo na capital contou com cerca de 30 elementos, apoiados por dez viaturas.