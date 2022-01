Cabo Verde com mais 1397 novas infecções por SARS-CoV-2 em 24 horas

Cabo Verde registou novo máximo de novos casos, com mais 1397 novas infecções, 1 óbito e 1896 recuperados, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados hoje.

O Ministério da Saúde informa que o óbito de hoje ocorreu no concelho da Praia. Segundo o boletim epidemiológico, do total de 3281 amostras processadas, somam-se 1397 casos. Esses casos foram diagnosticados na ilha de Santiago 446, sendo a cidade da Praia com maior número de casos, 272, Ribeira Grande 13, São Domingos 17, Santa Catarina 43, São Salvador do Mundo 14, Tarrafal 9, São Miguel 19, Santa Cruz 42 e São Lourenço dos Órgãos 17. Outros casos de COVID-19 foram notificados na ilha do Fogo com 73 novas infecções (São Filipe 40, Mosteiros 26 e Santa Catarina 7), Brava 3, Santa Antão 159 (Ribeira Grande 78, Paul 27 e Porto Novo 54), São Vicente 447, Sal 97, São Nicolau 86 (Ribeira Brava 42 e Tarrafal 44), Boa Vista 52 e Maio 34. A taxa de positividade é de 42,6% a nível nacional. Conforme indica o boletim epidemiológico, hoje mais 1896 pessoas tiveram alta, sendo a Praia 816, São Domingos 19, Santa Catarina 70, Tarrafal 3, São Miguel 21, Santa Cruz 16, São Lourenço dos Órgãos 22, São Filipe 86, Mosteiros 21, Brava 4, Ribeira Grande de Santo Antão 55, Paul 20, Porto Novo 48, São Vicente 512, Sal 30, Ribeira Brava 1, Tarrafal de São Nicolau 17, Boa Vista 80 e Maio 55. O país passa a contabilizar 5068 casos activos 40539 casos recuperados, 355 óbitos, 18 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 45989 casos positivos acumulados.

