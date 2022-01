Cabo Verde regista 1005 novos casos de covid-19

As autoridades sanitárias diagnosticaram 1005 novos casos de infecção por sars-cov-2, em 2.430 amostras processadas. Ocorreu um óbito. Segundo o boletim epidemiológico deste sábado, a taxa de positividade a nível nacional está nos 41,4%.

Praia, com 417 novos casos positivos, em 887 amostras analisadas, São Vicente, com 247 notificações, em 508 amostras, e Sal, com 101 casos, em 345 testes, são os concelhos com o maior número de diagnósticos positivos, segundo o Ministério da Saúde.

O boletim epidemiológico dá conta da morte de um doente covid-19 positivo em São Vicente por outras causas.

Nas últimas 24 horas, 621 pacientes foram dados como recuperados, elevando o total para 42.777 desde o início da pandemia.

O arquipélago contabiliza, neste momento, 6.685 casos activos. Cabo Verde diagnosticou 49.850 casos de infecção por SARS-CoV-2, desde Março de 2020. Segundo o boletim epidemiológico de hoje, 360 pessoas já morreram devido a complicações associadas à doença, há 19 óbitos por outras causas e 9 doentes foram transferidos.

A nível global, mais de dois milhões de casos diários de covid-19 foram registados, em média, durante a semana de 01 a 07 de janeiro, um número que duplicou em 10 dias, segundo a contagem da AFP.

O número de novos casos diários aumentou 270% desde a descoberta, no final de Novembro, da variante Ómicron, no Botsuana e África do Sul.