​Mais 3 óbitos por SARS-CoV-2 e 415 novas infecções no país

O Ministério da Saúde reportou hoje mais 3 óbitos por SARS-CoV-2, 415 casos novos nas últimas 24 horas, no país. A taxa de positividade a nível nacional é de 29,2%.

Os 3 óbitos reportados hoje são dos concelhos de Santa Cruz (2) e Santa Catarina de Santiago (1).

Segundo o boletim epidemiológico do total de 1419 amostras processadas, somam-se 415 casos novos de COVID-19. Desses casos novos a Praia contabiliza mais 160 novas infecções por SARS-CoV-2. Ainda na ilha de Santiago foram diagnosticados casos novos no concelho de São Domingos 5, Santa Catarina 21, São Salvador do Mundo 2, Tarrafal 7, São Miguel 6, Santa Cruz 1 e São Lourenço dos Órgãos 5.

Na ilha do Fogo há registo de mais 14 casos novos, sendo São Filipe com 11, Mosteiros 1 e Santa Catarina 2. A ilha da Brava conta com mais 4 doentes, Santo Antão com mais 23 (Ribeira Grande 10, Paul 1 e Porto Novo 12),

Já a ilha de São Vicente conta com mais 128 casos novos, Sal 9, São Nicolau 13 (Ribeira Brava 7 e Tarrafal 6), Boa Vista 14 e Maio 3.

Mais 1089 pessoas tiveram alta, sendo Praia 678, Ribeira Grande de Santiago 2, São Domingos 2, Santa Catarina 33, São Salvador do Mundo 10, Tarrafal 1, São Miguel 5, Santa Cruz 14, São Lourenço do Órgãos 10, São Filipe 20, Mosteiros 7, Santa Catarina de Fogo 5, Brava 3, Ribeira Grande de Santo Antão 38, Paul 8, Porto Novo 26, São Vicente 77, Sal 46, Ribeira Brava 45, Tarrafal de São Nicolau 19, Boa Vista 34 e Maio 6.

Neste momento, o país conta com 3704 casos activos, 49679 casos recuperados, 369 óbitos, 23 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 53784 casos positivos acumulados.