Fogo: Atribuído o nome de Mota Gomes ao antigo pico da erupção vulcânica de 1995

O Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT), através de um edital publicado esta semana, anuncia que foi atribuído o topónimo “Monte Mota Gomes” ao cone vulcânico edificado durante a erupção de 1995.

A atribuição do topónimo “Monte Mota Gomes”, em homenagem ao Doutor Alberto da Mota Gomes pelas suas contribuições nos trabalhos da geologia de Cabo Verde, foi feita ao abrigo do nº 1 do artigo 9º do Decreto-Lei nº 05/2012, de 28 de Fevereiro que Regula a Toponímia a nível nacional e municipal e cria a Comissão Nacional de Toponímia.

Segundo o edital, o Monte Mota Gomes, está localizado em Chã das Caldeiras, no município de Santa Catarina do Fogo, na latitude de 14.944194° e longitude de -24.354835°, aproximadamente a 1.929 metros acima do nível médio das águas do mar.

O monte Mota Gomes fica situado a Oeste do sopé do Pico do Vulcão do Fogo, a cerca de um quilômetro e meio do Monte Beco (direcção Nordeste), a dois quilómetros e meio do Monte Lorna (direcção Noroeste), a um quilômetro (ligeiramente a Este) do Monte Saia, a dois quilómetros a Norte da Cova Tina e três quilómetros a Sudeste da localidade de Portela.

De acordo com a mesma fonte o nome Monte Mota Gomes, foi oficialmente atribuído em 2021 depois de ouvida a Comissão Nacional de Toponímia, sob a proposta da Associação Nacional de Professores Investigadores de Geociências (ANPIG), em homenagem ao Hidrogeológico, Doutor Alberto da Mota Gomes, pelo seu excelente trabalho desenvolvido no âmbito profissional.