Doadores de sangue pretendem criar associação para expandir número de doadores

A Comissão Instaladora da Associação de Doadores Voluntários de Sangue da Praia (ADVS-Praia) realiza uma assembleia-geral este sábado, 22, para promover as eleições dos seus órgãos sociais que vão trabalhar para expandir o número de doadores.

Em declarações hoje à Inforpress, o representante da Comissão Instaladora da ADVS-Praia, João Pedro Martins, explicou que a ideia da criação da associação partiu do próprio Banco de Sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto, que lançou o desafio aos doadores regulares, com o objectivo de divulgar esse serviço, já que os técnicos que ali trabalham não conseguem fazer a sensibilização.

“O objectivo é complementar o trabalho do Banco de Sangue e ver se conseguimos expandir e aumentar o número de doadores para, segundo OMS [Organização Mundial da Saúde], conseguir ter pelo menos um por cento de população para doação”, disse João Pedro Martins, avançando que as pessoas que estão à frente da lista de candidatura são doadores frequentes de há muitos anos.

Como principais acções para alcançar a meta estabelecida, a associação a ser criada tem várias estratégias, nomeadamente continuar a fazer campanhas periódicas nas instituições, empresas e universidades e começar a trabalhar a base legal, como a actualização da lei, o estatuto do doador, fazendo com que através da lei, se possa incentivar mais pessoas a doar sangue.

A questão do acolhimento dos doadores no Banco de Sangue e a acessibilidade e mobilidade dos doadores também fazem parte das acções a serem desenvolvidas, juntamente com o alargamento da associação, porque já existem acções em São Vicente, na Calheta e outros municípios, para criar sinergia e implementar uma federação de doadores de sangue.

Do levantamento feito até ao momento, a comissão instaladora já tem no seu banco de dados 84 doadores de sangue do Hospital Universitário Agostinho Neto, mas lembrou que existem muitos doadores que pretendem estar no anonimato, por isso, acredita que existem centenas de doadores.

A Comissão Instaladora da Associação de Doadores Voluntários de Sangue da Praia é constituída por cinco elementos, sendo João Pedro Martins, Guevara Cruz, Adilson Cabral, Edith Cardoso e Marlene Almeida.

A assembleia-geral está marcada para às 09:30, na sede do Conselho Local da Cruz Vermelha, situada no Bairro do Paiol, e contará com a presença do presidente do Conselho da Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, Imadoeno Cabral, que fará a abertura oficial, e com o administrador do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Júlio Rodrigues, que fará o encerramento oficial.