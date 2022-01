Morreu Lili d'Chala

Lili d'Chala, presidente do grupo carnavalesco Vindos do Oriente, morreu este sábado, em São Vicente. Maria Alice Freitas dos Santos Fortes estava internada há vários dias no Hospital Baptista de Sousa. A notícia foi confirmada por fonte familiar.

Nascida em Março de 1946, D. Lili, como também era conhecida, era uma das mais importantes figuras do carnaval são-vicentino, ao liderar um dos maiores e mais premiados grupos da ilha. Auxiliar administrativa, professora, empresária, desportista e com actividade política, Lili d'Chala teve uma vida plena, sendo muito acarinhada pela população da sua cidade, Mindelo. O funeral realiza-se hoje, pelas 15h00 , a partir da casa mortuária do Hospital Baptista de Sousa, para o cemitério municipal.

