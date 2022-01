COVID-19: Cabo Verde regista mais duas mortes e 50 novos casos

​A ilha de Santo Antão registou hoje dois óbitos devido à COVID-19, um no concelho de Porto Novo e outro em Ribeira Grande. Faleceu ainda, em São Vicente, um paciente com infecção por SARS-CoV-2, mas como motivo do óbito terá sido “outras causas”, de acordo com o boletim epidemiológico deste domingo.

Há também a assinalar o diagnóstico de 50 novos casos, em 443 amostras analisadas: 16 na Praia, 4 em Santa Catarina, 1 em São Salvador do Mundo, 2 em Santa Catarina do Fogo, 1 em Porto Novo, 19 em São Vicente, 2 no Sal e 5 em Ribeira Brava. Resumindo, do total de 443 resultados recebidos, somam-se 50 casos novos positivos e 306 recuperados (Praia 121, São Domingos 2, Santa Catarina 17, Tarrafal 6, São Filipe 12, Santa Catarina do Fogo 9, Brava 2, Ribeira Grande de Santo Antão 4, Porto Novo 11, São Vicente 87, Sal 20, Ribeira Brava 5, Tarrafal de São Nicolau 2, Boa Vista 3 e Maio 5.) O país passa a contabilizar 1429 casos activos 53448 casos recuperados, 389 óbitos, 31 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55306 casos positivos acumulados. Todos os concelhos do país têm casos activos, sendo a Praia (509), São Vicente (348) e Santa Catarina de Santiago (121) os que mais caso têm, e Ribeira Grande de Santiago (2) e Paul (3) os com menos casos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.