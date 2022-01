Professor da Escola Secundária Jorge Barbosa vence 2ª edição do Prémio Lecciona

O professor da Escola Secundária Jorge Barbosa, em São Vicente, Amadeu Rocha venceu a 2ª edição do Prémio Lecciona com o projecto que visa impulsionar o ensino da Matemática, tendo como uma das ferramentas o Cubo de Rubik.

O Cubo Rubik é um quebra-cabeças tridimensional, inventado pelo professor de arquitetura húngaro Ernő Rubik, em 1974, e que se tornou popular no mundo na década de 80.

Segundo o professor, o Cubo de Rubik não é apenas um brinquedo, é “uma ferramenta pedagógica excitante” e capaz de tornar a matemática “mais motivadora e significante” para os estudantes.

Também, acrescentou, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e capacidade de resolver problemas e a aptidão de pensar de maneira diferente.

Hélito Pina ficou no segundo lugar, com o projecto “Escola de Pais”, Osmar da Silva no terceiro lugar, com o projecto “Do-Mi-Sol”, Albertina Pires no quarto lugar, com o projecto “Inclusão dos alunos através da arte” e, no quinto lugar, classificou-se o professor Aricson Delgado, com o projecto “Protagonismo e educação”.

O Prémio Lecciona consiste na selecção das melhores práticas pedagógicas, inovadoras, desenvolvidas por professores de escolas básicas e secundárias públicas do País.

Também propõe dar visibilidade às experiências pedagógicas inovadoras desenvolvidas, estimular a participação dos professores nas pesquisas em prol da qualidade da educação, premiar a excelência no ensino, contribuir para que professores sejam inovadores e terem iniciativas empreendedoras, bem como reconhecer o Professor do Ano.

A IIª edição do Prémio Lecciona contou com 18 candidaturas, dos quais foram seleccionadas dez semifinalistas.

Depois de terem apresentado um plano de acção, que deverá ser implementado sobretudo pelo Professor do Ano, foram avaliados os cinco melhores trabalhos.