Hospital Agostinho Neto lança projecto de Certificação do Banco de Leite Humano

O Hospital Universitário Agostinho Neto (HUAN), na Praia, fez esta quinta-feira, 27, o lançamento do projecto de Certificação do Banco de Leite Humano que se enquadra na implementação do sistema de gestão e da qualidade dos serviços.

O presidente do Conselho de Administração do HUAN, Imadoêno Cabral, disse hoje numa entrevista à RCV, que esse certificado é um instrumento que vai garantir o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar.

“O Banco do Leite Humano do Hospital Agostinho Neto é um espaço que há dez anos vem apoiando na amamentação exclusiva dos recém-nascidos e que tem tido ganhos significativos” afirmou, dizendo que estas conquistas são indicadores importantes que justificam o projecto de certificação do Banco de Leite Humano.

“Cabo Verde obteve ganhos significativos na redução da mortalidade infantil ao longo da sua história, devido a redução de casos de má nutrição, doenças diarreicas, meningites, entre outros. Os dados estatísticos dos últimos anos ainda, nos mostram que as causas da mortalidade neonatal precoce representam mais de 60% dos óbitos que ocorrem até um ano de idade e estão fortemente ligadas a dois principais factores: a prematuridade e o baixo peso”, de acordo com uma nota do HUAN.

Imadoêno Cabral afirmou que a certificação do Banco de Leite Humano é um desafio assumido pelo hospital, e é um instrumento que vai trazer benefício para a instituição e os utentes.

“É uma forma também de continuar a garantir maior segurança aos processos e serviços que estamos a prestar. Por outro lado, o processo de certificação do Banco de Leite Humano será seguramente mais um passo, para melhorar a satisfação dos profissionais de saúde que trabalham neste hospital, mas sobretudo, também a organização dos serviços e utentes”, sublinha.

O PCA dos HUAN acrescentou que o hospital quer garantir o respeito pelas normas de higiene alimentar, através da certificação do Banco de Leite Humano.

“A certificação é acima de tudo demonstrar que estamos a cumprir aquilo que são as normas internacionais e são aspectos que têm a ver com a segurança alimentar. E nós temos todo o interesse em ter esse processo devidamente cumprido e que também garanta que todos os colaboradores cumpram as recomendações da higiene e da segurança e as normas internacionais”, assegura.