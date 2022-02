​Cabo Verde regista 15 casos novos de COVID-19

O país registou mais 15 casos novos de COVID-19, pelo segundo dia consecutivo. Mais 45 pessoas tiveram alta e a taxa de positividade a nível nacional é de 2,6%.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgado hoje, do total de 573 amostras analisadas, somam-se 15 casos novos positivos de COVID-19. Esses casos foram diagnosticados no concelho da Praia onde foram encontrados dois casos em 199 amostras, Tarrafal 1, São Filipe 2, Brava 3, Ribeira Grande Santo Antão 1, São Vicente 5 e Sal 1.

Já as ilhas de Boa Vista, Maio, São Nicolau e os concelhos de Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Catarina de Santiago, São Salvador do Mundo, São Miguel, Santa Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros, Santa Catarina do Fogo, Paul e Porto Novo não tiveram registo de casos novos de COVID-19.

Mais 45 pessoas tiveram alta (Praia 11, São Domingos 2, Santa Catarina 3, São Salvador do mundo 7, Tarrafal 1, São Filipe 2, Santa Catarina do Fogo 1, Ribeira Grande de Santo Antão 3, São Vicente 7, Sal 2, Ribeira Brava 3, Boa Vista 2 e Maio 1).

A ilha de Maio e os concelhos de Mosteiros, São Lourenço dos Órgãos, São Miguel e Ribeira Grande de Santiago não têm nenhum doente por COVID-19.

Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 264 casos activos 54060 casos recuperados, 396 óbitos, 40 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55769 casos positivos acumulados.