Mais um óbito e 17 novas infecções por COVID-19

​O país registou hoje mais uma morte e conta com mais 17 novas infecções por SARS-CoV-2. A taxa de positividade está em 2,5% a nível nacional.

Segundo o boletim epidemiológico, do total de 680 amostras analisadas, somam-se 17 casos novos positivos. Esses casos novos foram diagnosticados em São Vicente 5, Sal 3, Ribeira Grande, Santo Antão, Brava e Ribeira Grande de Santiago tiveram 2 casos cada. Já os concelhos de Santa Catarina de Santiago, São Filipe e Santa Catarina do Fogo contam com mais 1 caso cada.

Nos concelhos da Praia, São Salvador do Mundo e Ribeira Brava, São Nicolau não foi analisada nenhuma amostra.

O óbito foi registado no concelho de Santa Catarina de Santiago.

Há mais 8 recuperados (São Domingos 1, São Salvador do Mundo 1, São Filipe 1, Santa Catarina de Fogo 1, Sal 3 e Boa Vista 1).

Com esses novos casos, o país passa a contabilizar 116 casos activos, 55239 casos recuperados, 398 óbitos, 40 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55802 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde apela às pessoas para aderirem à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.