Mais 9 casos de COVID -19 nas últimas 24 horas

​O Ministério da Saúde notificou mais 9 casos novos de COVID-19 em todo o país e 12 recuperados, nas últimas 24 horas. A taxa de positividade a nível nacional é de 2,3%.

Segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira, 9, do total de 399 amostras analisadas, somam-se 9 casos novos positivos de COVID-19. Esses casos novos foram diagnosticados na Praia 4, Tarrafal de Santiago 1, São Vicente e Boa Vista com dois doentes cada.

Há registo de mais 12 recuperados (São Vicente 1, Sal 7, Ribeira Brava 2 e Tarrafal de São Nicolau 1).

Neste momento, o país conta com 97 casos activos, 55276 casos recuperados, 398 óbitos, 40 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55820 casos positivos acumulados.

O Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

E reforçou o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.