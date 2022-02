Cidade Velha recebeu mais de dois mil visitantes no último trimestre do 2021

​O Roteiro Turístico da Cidade Velha, Património Mundial, que passou para a gestão do Estado, sob a coordenação do Instituto do Património Cultural (IPC), recebeu no último trimestre do ano mais de dois mil visitantes.

A informação foi divulgada hoje pelo IPC, que avisou que o roteiro foi reaberto em Junho de 2021, após quase dois anos de pausa. A maioria dos visitantes foram nacionais, sendo que os primeiros turistas internacionais chegaram em Outubro.

“Números expressivos tendo em conta os efeitos da pandemia e das restrições sanitárias, e consequência das intervenções realizadas no único sítio Património Mundial de Cabo Verde como a reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, reabilitação da via de acesso Fortaleza/Sé, pintura das fachadas das casas, construção do passadiço acessível para pessoas com dificuldade de locomoção no interior da Fortaleza Real de São Filipe, introdução do áudio guia para pessoas com deficiência auditiva, acção de sensibilização da comunidade sobre a importância da salvaguarda do património histórico-cultural, tendo sempre como base o plano de Gestão Cidade Velha, 2019/2022”, lê-se no documento.

O IPC acrescentou que para este ano o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, continuará a trabalhar nos projetos que reflectirão na valorização do legado histórico do sítio, nomeadamente a reabilitação do Forte São Veríssimo, a musealização das Ruínas da Igreja da Nossa Senhora da Conceição, Gestão do Património Mundial pós-COVID– Integração de estratégias de Conservação, Turismo e Meios de Subsistências em Sítios do Património Mundial, entre outros que serão anunciados em breve.

Para o IPC são projetos que impulsionaram a criação de novos serviços para acolher e proporcionar experiências culturais e de lazer aos visitantes e o desenvolvimento económico das famílias.