​Cabo Verde com mais 2 infectados

Cabo Verde registou mais 2 infectados com o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os casos activos desceram para 21 a nível nacional, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado este sábado, os laboratórios de virologia do arquipélago processaram 353 amostras na sexta-feira, com uma taxa de positividade global de 0,6%.

Os novos casos foram confirmados no Tarrafal de Santiago, elevando para 55.860 o acumulado de casos desde Março de 2020. Cinco pessoas tiveram alta na Praia (1), na ilha Brava (1), no Sal (2) e em Ribeira Brava de São Nicolau (1).

O país passa a contabilizar 21 casos activos de covid-19, 55.389 recuperados, 400 óbitos, 41 óbitos por outras causas, 9 doentes transferidos, perfazendo um total de 55.860 casos positivos acumulados da doença.