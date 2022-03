​Cabo Verde não registou nenhum caso positivo de COVID-19 nas últimas 24 horas.

De acordo com os dados do boletim epidemiológico divulgados hoje, do total de 396 amostras analisadas, somam-se 0 casos positivos de COVID-19.

Sete pessoas foram dadas como recuperadas (Praia 1, São Vicente 3, sal 1 e Boa Vista 2).

O país passa a contabilizar 13 casos activos, 55423 recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55889 casos positivos acumulados.