IMP proíbe idas ao mar de barcos de pesca devido ao vento e bruma seca

O Instituto Marítimo e Portuário (IMP) proibiu as saídas ao mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta devido ao vento e bruma seca que se fazem sentir no país. Proibição foi emitida ontem e tem a validade de 24 horas.

Num aviso de segurança, a autoridade marítima informou que as condições do estado do tempo no arquipélago vão ser caracterizadas por rajadas de vento ocasionais.

As ondas do mar vão ter entre dois metros a 4,5 metros de altura, aumentando a Noroeste/Norte/Nordeste do arquipélago, com visibilidade reduzida, devido a bruma seca.

“A Autoridade Marítima informa todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional”, determinou o IMP.

De acordo com a autoridade marítima, o aviso de segurança é válido durante 24 horas e as informações sobre o estado do tempo serão actualizadas.