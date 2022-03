O Instituto Marítimo Portuário proibiu, hoje, em comunicado, a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional.

Esta medida, segundo o IMP, deve-se às condições do estado do tempo no arquipélago, durante as próximas 24 horas.

A autoridade marítima indicou que haverá “vento soprando do Nordeste 5 – 6, temporariamente 7 com rajadas em sectores nas zonas ocidentais” e ondas no sentido “nor-nordeste/nordeste 2.0 – 4.0m, com agravamento a oeste/noroeste/norte/nordeste do arquipélago”.

Ainda conforme o IMP, que alega “razões de segurança”, o aviso é válido pelas próximas 24 horas.