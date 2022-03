​Projecto Raízes+ realiza formação sobre Marketing Digital na Ilha da Brava

O Projeto Raízes+ realiza de 14 a 18 deste mês, uma acção de formação sobre Marketing Digital, na Ilha Brava. Esta acção de formação é destinada aos operadores e empresários que lidam directa e indirectamente com o turismo na Ilha das Flores.

Segundo o coordenador do Projecto Raízes+ Ravidson Delgado, esta acção de formação é uma actividade que se insere no projecto Raízes + que tem como foco desenvolver o turismo sustentável nas ilhas de Santo Antão e da Brava.

“Vamos realizar esta acção de formação que é direccionada a todos os agentes e operadores turísticos da ilha Brava, no sentido de os capacitar e de lhes dotar de algumas ferramentas e instrumentos que estão relacionados com a questão da promoção, divulgação e um pouco de Marketing e publicidade”, explica.

Para a ilha Brava, conforme Ravidson Delgado, para além dessa acção de formação em Marketing Digital, vão criar um selo de origem para distinguir e valorizar os produtos artesanais, agroalimentar, serviços de alojamento e de restauração.

“Para além destas actividades também temos a assistência técnica, que é uma acção que desenvolvemos junto dos operadores turísticos da ilha para ver até que pontos ficaram afectados com a pandemia da COVID-19, e ver de que forma podemos ajudá-los, em termos da sua organização, logística e das suas actividades”, indica.

Ainda para a ilha da Brava, Ravidson Delgado avançou que estão a realizar outras actividades como sinalização de caminhos vicinais, “temos acções de sensibilização nas escolas secundarias para chamar a atenção dos alunos para a questão do turismo, sensibilizá-los para a importância do turismo na ilha e outras actividades que vão sendo desenvolvidas em parceria com a Câmara Municipal e outras instituições da locais”.

O projecto Raízes+ abarca as duas ilhas (Santo Antão e Brava) e, conforme Ravidson Delgado mais do que desenvolver as actividades turísticas, pretendem ajudam as pessoas e instituições, organizações e operadores turísticos que ficaram afectados com esta pandemia, "através da assistência técnica conseguimos dar um certo apoio, nomeadamente nas formações e nas acções de sensibilização".

O coordenador do Projeto Raízes+ avançou ainda que criaram na ilha Brava um centro de interpretação do território que é um espaço onde alberga um grande valor histórico e cultural para quem quer visitar a ilha.