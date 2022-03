Número de casos de COVID-19 voltou hoje a registar um aumento. 4 casos foram detectados em todo o país. Uma pessoa foi dada como recuperada.

Ao todo as autoridades de saúde realizaram 327 testes dos quais quatro deram positivo. Dois casos foram detectados no concelho de Porto Novo e outros dois no concelho de Paul, em Santo Antão.

A taxa de positividade diária é de 1,2%.

Desta forma Cabo Verde passa a contabilizar 17 casos activos 55.455 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.925 casos positivos acumulados.