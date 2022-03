​Garantia Seguros no lançamento a 5ª edição do Protechting

A Garantia Seguros é uma das operações internacionais do Grupo Fidelidade que participa no lançamento a 5ª edição do Protechting, um programa internacional para a inovação, que liga as startups de topo nas áreas de Insurtech (seguros) e Healthtech (saúde) com empresas de alcance global nestas indústrias.

Esta iniciativa assente na visão partilhada da Garantia e do universo Fidelidade e Fosun, que definem o empreendedorismo como uma fonte de inovação essencial na construção das sociedades do futuro, refere a empresa.

“O programa Protechting pretende fomentar uma cultura de acolhimento e desenvolvimento da inovação, facilitando o acesso a recursos importantes para a evolução e concretização de ideias de negócio”, explica a mesma nota.

A Garantia indica que depois do sucesso das quatro edições, o Protechting já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 50 projectos-piloto e cinco acordos comerciais.

“O programa Protechting de 2022 irá mais uma vez inovar, agora com uma maior participação de parceiros internacionais, de diferentes geografias. Para além da Garantia – as participações anteriores das startups nacionais ficaram muito aquém das expectativas – vão integrar esta edição a Fidelidade Angola, a Fidelidade France, a Fidelidade Macau, a Fidelidade Ímpar em Moçambique, a La Positiva Seguros no Perue ainda a Fidelidade Espanã”, sublinha.

Conforme a mesma fonte, o Protechting 5.0 irá focar-se nas áreas de Insurtech e Healthtech, procurando sempre dar prioridade às soluções ligadas à Sustentabilidade. “As startups que integrarem este programa terão contacto com players internacionais de referência nas áreas de Seguros e Saúde, em diferentes geografias, com o objectivo de desenvolver oportunidades de colaboração em projectos piloto”.

Na área de Insurtech, explica a fonte que procuram-se soluções maduras e sustentáveis que melhorem a experiência do cliente, com um serviço de seguros optimizado, com os participantes a serem desafiados nas áreas de Seguros Gerais, “Property and Home Living”(habitacional), Cibersegurança, Futuro da Mobilidade, o Poder da Tecnologia e ainda na área “Beyond Insurance”, onde se consideram novas formas de negócio ou abordagens à vida pós-COVID-19.

Na área da Healthtech, procuram-se soluções eficazes, e também sustentáveis, que melhorem a saúde e o bem-estar das pessoas, de forma segura, uma vez que a adoção de tecnologia nos cuidados de saúde tem conduzido a melhores diagnósticos e tratamentos, aumentando a eficiência no sector.

E que nesse âmbito, os desafios serão nas áreas de Bem-estar e Lifestyle, Detecção de Doenças, Novos Tratamentos, Vida depois da COVID-19, Cuidado do Paciente e Gestão de Saúde.

Com inscrições abertas até 17 de Abril em www.protechting.pt, o programa irá seleccionar uma shortlist de projectos com potencial, rumo a um Innovation Match Day -no qual as startups se conectam com as empresas e são encaminhadas as colaborações para o desenvolvimento de projectos-piloto.

Durante quatro meses, serão acompanhados até ao Demo Day, encontro no qual o ponto de situação dos projectos, e os seus potenciais impactos no negócio e sociedade, são apresentados aos parceiros e à comunidade de inovação.

A mesma fonte indica que o programa Protechting tem registado um crescimento anual de 30% nas suas candidaturas, ao longo das quatro edições já realizadas.

A plataforma já recebeu cerca de 900 envios de propostas de solução a desafios de empresas do sector, a partir de 60 países diferentes. O website dedicado ao programa recebeu mais de 15,000 visitas desde o seu lançamento.