Santa Cruz acolhe tertúlia “Relendo o Património de Santa Cruz – Batuque, Funaná e Tabanca”

​A câmara municipal de Santa Cruz realiza esta quinta-feira, 31, em parceria com o Instituto do Património Cultural (IPC) uma tertúlia intitulada “Relendo o Património de Santa Cruz – Batuque, Funaná e Tabanca”.

O acto de abertura será presidido pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva.

Segundo uma nota do IPC, esta tertúlia será realizada como forma de divulgar os resultados do inventário às comunidades, abordando temáticas relacionadas com os três ritmos, na perspectiva das informações recolhidas no terreno e que constarão do Catálogo a ser apresentado em Julho, por ocasião das festividades de Santiago Maior.

Este evento que tem como mote o inventário de base comunitário dos três ritmos de maior pujança no município – batuque, funaná e tabanca, está enquadrado nas comemorações de mais um ano da criação desse município.

A mesma fonte, frisou que nos últimos anos, o festival um concelho, três ritmos homenageia esses ritmos e em particular as figuras destacadas do universo cultural do concelho como Nácia Gomi, Sema Lopi e Katxás.

E que o referido festival temático junta anualmente grupos de batuques do concelho, tocadores do funaná e as tabancas da ilha de Santiago num só palco.

“Em 2021, a edilidade optou por levar adiante o inventário desses três bens imateriais, numa acção participativa envolvendo o IPC e as comunidades concernentes”, lê-se no documento.