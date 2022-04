“A Voz da Diáspora” Valdir Alves é homenageado esta sexta-feira nos Estados Unidos

O jornalista Valdir Alves, conhecido como “A Voz da Diáspora” e que está a atravessar problemas de saúde vai ser homenageado hoje na cidade de East Providence no dia do seu aniversário.

A Gala terá lugar no restaurante Riviera, na cidade de East Providence, onde reside uma importante comunidade cabo-verdiana.

Durante o evento vão actuar algumas das maiores vozes da comunidade cabo-verdiana entre as quais Toi Pinto e Djuta Barros.

De acordo com a organização estão convidados para o jantar o embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos, José Luís Livramento, o novo embaixador de Cabo Verde junto das Nações Unidas e o cônsul de Cabo Verde em Boston, Hermínio Moniz, o Mayor da cidade de East Providence.

Segundo a mesma fonte espera-se a presença de todos os cabo-verdianos residentes sobretudo nos estados de Nova Inglaterra, Rhode Island e Massachusetts cujo contributo é de 35 dólares e que reverterá a favor do jornalista que aravessa neste momento problemas de saúde.

Valdir Alves é jornalista desde 1985 tendo trabalhado na Rádio Nacional de Cabo Verde depois de ter recebido uma formação com profissionais da TSF e do CENJOR em Portugal.

Nos Estados Unidos é fundador, produtor e apresentador do programa televisivo Cabo Vídeo e também do programa radiofónico “Porton di Nos Ilha”, de 1996 até 2015.

Também foi animador do programa “Saudades de Cabo Verde” na Rádio Voz do Emigrante e colaborador da Rádio “Nha Terra” de Boston assim como editor do jornal online Caboverdeonline.com.

Foi também um dos fundadores e editor dos jornais “Correio do Imigrante” e “Nôs Jornal”. É colaborador da Rádio de Cabo Verde, Televisão de Cabo Verde e da Radio France Internacional.