Movimentos de aviões e passageiros aumentaram e cargas diminuíram no 4º trimestre de 2021

No 4º trimestre 2021, Cabo Verde registou um aumento nos movimentos de aviões, passageiros e correios, já as cargas diminuíram. De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Segundo o INE, no 4º trimestre de 2021 e, face ao trimestre homólogo de 2020, registou-se um aumento de 106,3% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais. E nesse mesmo período também houve um aumento de 270,8% no número de movimentos de passageiros nos aeroportos eaeródromos. Por outro lado, houve uma diminuição de 4,8% nas toneladas de cargas movimentadas nos aeroportos eaeródromos. E aumento de 77,1% nos correios movimentados nos aeroportos e aeródromos. Conforme os dados do INE, houve um aumento de 2,2% do número de navios movimentados nos portos nacionais. O INE mostra que houve um aumento de 44,3% no número de passageiros movimentados nos portos nacionais. E um aumento de 11,1% no número das mercadorias movimentadas nos portos nacionais. E registou-se um aumento de 11,8% no número de passageiros transportados nos autocarros. Dados do ano 2021 Em relação aos dados anuais sobre os resultados das estatísticas dos transportes, o INE indica que no ano de 2021 e, face ao ano homólogo de 2020, houve um aumento nos movimentos de aeronaves, de passageiros, dos correios, enquanto que nos movimentos de cargas houve uma diminuição nos aeroportos e aeródromos nacionais. No ano 2021, nos aeroportos e aeródromos nacionais, o número de aviões movimentados cresceu 6,9%, o tráfego de passageiros aumentou 4,7%, a tonelagem de cargas movimentadas decresceu 6,9% e a tonelagem dos correios movimentados cresceu 36,7%,em relação ao ano de 2020. Ainda no mesmo ano,o INE mostra que os portos nacionais, o número de navios movimentados decresceu 5,6%, o número de passageiros movimentados aumentou 43,5%, a tonelagem de mercadorias movimentadas cresceu 8,0% e o número de contentores de 20 pés (teus) movimentados cresceu 3,8%,comparativamente ao ano de 2020. E nos transportes colectivos urbanos regulares de passageiros por meio de autocarros,o número de passageiros transportados aumentou 45,6%, a extensão de percursos cresceu ligeiramente 7,8%, o total de quilómetros percorridos cresceu 14,2%, o total de horas trabalhadas aumentou 24,2%, o índice de passageiros transportados por quilómetros nos diversos percursos cresceu 31,8% e o número de lugares oferecidos pelos autocarros também cresceu 13,1%, face ao ano de 2020.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.