Embaixada dos Estados Unido da América apresenta projecto do novo campus e equipas de trabalho

O Embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde fez esta quinta-feira, na cidade da Praia, a apresentação do projecto da edificação do novo campus da embaixada e das equipas de trabalho.

O acto foi presidido pelo embaixador Jeff Daigle que disse que este investimento dos Estados Unidos é significativo para a relação bilateral entre os dois países.

“Esperamos que no campus seja um optimo lugar e um bom vizinho para toda a população que vive na Várzea. Essa construção simboliza um marco para a relação entre Cabo Verde e os Estado Unidos”, frisa.

Segundo o embaixador para dar início a esse processo de construção da nova embaixada, estão na cidade da Praia uma equipa de 20 designers e arquitetos que estão a trabalhar neste processo de construção, que encontram-se a fazer reuniões com a equipa local.

“Com a construção da nova embaixada, o Estados Unidos vai injectar mais de 100 milhões de dólares na economia cabo-verdiana e criará vários de postos de trabalho durante a sua execução”, assegura.

Por outro lado, Jeff Daigle disse que a equipa do projecto da nova Embaixada dos EUA efectuará um exaustivo levantamento de toda as condições necessárias à elaboração de todas as especialidades do referido projecto, devendo, para o efeito, realizar deslocações a outras ilhas do arquipélago para conhecerem as especificidades próprias e naturais das ilhas, assim como as características e tradições locais.

“Pretende-se um conhecimento profundo da realidade cabo-verdiana pela equipa projectista, a fim de permitir enquadrar no design da nova embaixada, aspectos socioculturais relevantes dessa mesma realidade”, indica.

Essa equipa de trabalho é composta por profissionais do Gabinete de Operações de Edifícios no Estrangeiro (OBO) e do Studio MA, à qual se juntam a equipa de acompanhamento da Embaixada e o escritório local de arquitetura e engenharia Cesar Freitas Architects.

O design do novo campus da Embaixada reflectirá a cultura e a história de Cabo Verde, envolvendo ao mesmo tempo o melhor dos valores americanos. Com mais de 6.500 metros quadrados, o futuro campus disponibilizará novos e maiores espaços para serviços consulares e empregará aproximadamente 225 pessoas, incluindo mais de 150 funcionários locais.