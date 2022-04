Escola Baltazar Lopes da Silva arranca com actividades do mês do patrono

A Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva já arrancou com as actividades do mês do patrono, que tem como ponto alto o dia 23 de Abril, data do aniversário de Baltazar Lopes.

Conforme as informações avançadas pela directora da Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva, Fernanda Gomes, as actividades iniciaram-se com o fórum “Vida e Obra de Baltazar Lopes da Silva” e tiveram o objectivo de preservar a sua memória e o seu legado.

“O objectivo da actividade é justamente dar a conhecer a todos quem foi Baltazar Lopes, o homem que tanto fez por Cabo Verde e que temos a honra de ter como patrono da nossa Escola”, informou.

Segundo Fernanda Gomes, foi necessário trazer à “tona” aspectos relevantes sobre Baltazar Lopes, devido à repercussão que o mesmo teve em diversos sectores.

“Tentamos trazer Baltazar Lopes como um símbolo que nós devemos seguir e que tem repercussão na vida académica da escola e da população em geral”, salientou.

O fórum está enquadrado no projecto desenvolvido pela escola denominado “Projecto Baltazar Lopes – Nossa Referência”, que irá servir para “preservar” a memória do patrono da escola.

“Este projecto surgiu como uma ideia de que devemos celebrar o patronato da escola constantemente, com incidência no mês do patrono, ou seja, no percurso do ano lectivo devem ser dadas lições que Baltazar Lopes deixou como referência”, afirmou.

O fórum foi dirigido por Leão Lopes, e, segundo o mesmo, teve como principal objectivo manter uma “conversa aberta” com a plateia sobre a vida de Baltazar Lopes.

“Tentei trazer uma conversa para destacar as circunstâncias em que Baltazar Lopes nasceu, cresceu e em simultâneo fazer um retrato deste tempo de Cabo Verde e foi uma forma de nos ajudar a reflectir sobre a nossa actualidade”, adiantou.

Além do fórum, o programa de celebração do mês do patrono na Escola Secundária Baltazar Lopes da Silva inclui conversas abertas com alunos, exposição de fotografias, apresentação documentário sobre a história da escola entre outras actividades.